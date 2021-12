San Siro non porta bene al Milan: ultima vittoria sul Napoli risale a ben sette anni fa

Domani il Napoli è atteso dal big match del diciottesimo turno contro il Milan. I precedenti a San Siro portano bene agli azzurri che non perdono in questo stadio da ben sette anni. Infatti il Milan non batte in casa il Napoli in campionato dal 2-0 del dicembre 2014 con Filippo Inzaghi in panchina. In quell’occasione i gol di Menez e Bonaventura stesero i partenopei. Da allora tre successi campani e tre pareggi. A riportarlo è Eurosport.