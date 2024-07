Sky DE - Kim, altro che Inter: l'ex azzurro ha deciso il suo futuro

Quello di Kim Min-Jae è un nome forte in questo momento, l'Inter prova a valutare la fattibilità dell'operazione ma arrivano delle smentite dalla Germania riguardo il buon esito dell'operazione. Sky Sport DE infatti ha smentito fermamente le voci che vogliono il centrale sudcoreano in trattativa con l'Inter per la nuova stagione:

"Secondo le informazioni di Sky queste voci non sono vere. Kim non ha ancora intenzione di lasciare il Bayern quest'estate. Il 27enne difensore centrale è arrivato a Monaco solo l'estate scorsa e ha ancora un contratto fino al 2028", riferisce l'emittente tedesca.