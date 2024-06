Sky DE - Kim non ha convinto: Bayern già a caccia di un nuovo difensore

Il Bayern Monaco è già a caccia di nuovi difensori, nonostante abbia versato appena un'estate fa 50mln nelle casse del Napoli per prelevare Kim Minjae

Il Bayern Monaco è già a caccia di nuovi difensori. Nonostante abbia versato appena un'estate fa 50 milioni di euro nelle casse del Napoli per prelevare Kim Minjae, il club bavarese non è ancora convinto del comparto difensivo. Indubbiamente i risultati di questa stagione hanno fatto scattare un campanello d'allarme: dopo ben tredici anni infatti il Bayern ha concluso la stagione senza vincere alcun trofeo. In particolare poi le prestazioni di Kim hanno subito numerosissime critiche: non è stata idilliaca finora l'avventura del coreano in Germania. Dopo svariati errori, tra i più pesanti il doppio errore in semifinale di Champions League che all'andata regalò due gol al Real Madrid, è finito persino per perdere il posto da titolare.

Così cima alla lista della dirigenza c'è Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, ma viste le difficoltà nel completare l'operazione adesso il Bayern Monaco starebbe cominciando a sondare anche altre piste. Una di queste, com'era accaduto a gennaio scorso con Eric Dier, porta in Inghilterra, in Premier League, e più precisamente al Chelsea.

Stando a quanto riferito da Sky Deutschland, la prima alternativa a Tah è Levi Colwill, 21 anni, talento dei Blues che nell'ultima stagione è riuscito a guadagnarsi sempre più spazio alle dipendenze di Mauricio Pochettino. Piace perché è un mancino, una caratteristica importante secondo le richieste di Vincent Kompany, e già da qualche tempo è nella lista dei tedeschi. Se non sarà Tah il nuovo difensore del Bayern, pronto l'assalto a Colwill.

