Sky - Aia, Rocchi perde altri due pezzi: sospesi anche Giacomelli e Massa

Dopo le dimissioni di Calvarese e la squalifica di Pasqua e La Penna, il neo-designatore Gianluca Rocchi perde altri due pezzi. Infatti, come riporta Sky Sport, Davide Massa e Piero Giacomelli sono stati sospesi dall'Aia in via cautelativa a seguito dell'indagine della Procura arbitrale per la questione legata ai rimborsi delle trasferte. Le presunte infrazioni dei due direttori di gara sarebbero più lievi rispetto a quelle contestate al gruppo che comprende Pasqua e La Penna. I due fischietti dovranno difendersi nelle prossime settimane di fronte alla commissione disciplinare dell’Aia, stando a quanto filtra potrebbe portare in primo grado a squalifiche minori rispetto alle altre o forse a una semplice ammenda.