Sky - Allenamento speciale: a Castel Volturno in campo alle 12:30 per fare l'abitudine

Seduta mattutina speciale oggi per il Napoli, che si è allenato alle 12:30 per abituarsi all’orario della sfida contro il Como. Un dettaglio non da poco per Antonio Conte, che vuole preparare al meglio la squadra sia dal punto di vista fisico che tattico. Sul fronte infortuni, restano da valutare le condizioni di Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola. In particolare, c’è ottimismo per l’ex Roma, che sembra più avanti nel recupero e potrebbe essere a disposizione per la trasferta lombarda.

Dal punto di vista tattico, si va verso la conferma della difesa a tre, con Matteo Politano pronto a partire dal primo minuto come quinto a destra. Un dato interessante sulle gare rimanenti: nove delle prossime sfide saranno contro squadre che attualmente occupano la parte destra della classifica. Un fattore che potrebbe favorire gli azzurri, ma senza sottovalutare le insidie. Basti pensare al Como, che all’andata mise in grande difficoltà il Napoli nei primi 45 minuti. Conte lo sa e sta lavorando per evitare sorprese. A riportare il tutto è Sky Sport.