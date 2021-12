Sky - Anguissa, possibile prima convocazione per l'Empoli: le ultime

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha riferito le ultime su Frank Zambo Anguissa: "Dovrebbe tornare disponibile, almeno per qualche minuto, per la gara di domenica contro l’Empoli". Si prospetta quindi la panchina per i centrocampista azzurro, infortunatosi il 21 novembre negli ultimi minuti della gara persa con l'Inter a San Siro.