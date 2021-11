Sky - Anguissa salterà almeno 2-3 partite: Spalletti spera di riaverlo con l'Atalanta

André-Frank Zambo Anguissa ha rimediato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro nel finale della partita contro l'Inter. Un'altra defezione per il Napoli in vista delle prossime partite. Luciano Spalletti, stando a quanto riportato da Sky Sport, dovrà fare a meno del centrocampista camerunese mercoledì contro lo Spartak Mosca, domenica con la Lazio e probabilmente anche nel turno infrasettimanale della settimana prossima contro il Sassuolo. Potrebbe dunque rivedersi in campo contro l'Atalanta il 4 dicembre.