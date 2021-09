Sky - Anguissa subito necessario: valuterà Spalletti se schierarlo subito con la Juve

Francesco Modugno, giornalista Sky, collegato da Castel Volturno, ha dichiarato: "Anguissa è stato subito catapultato in campo con i compagni dopo tutti i protocolli del caso. Per il Napoli sarà una risorsa, è arrivato in prestito con riscatto a 15 milioni. Ora il centrocampo è in emergenza e Anguissa, che ha dormito poco dopo la stanchezza del campo, verrà valutato da Spalletti per capire se potrà già andare in campo con la Juventus".