Sky annuncia: "Koulibaly titolare con Rrahmani! Non cambia l'attacco"

Rientro da trionfatore per Koulibaly dopo il successo in Coppa d’Africa. Spalletti non ha tempo per ‘festeggiare’ il difensore che sarà buttato subito nella mischia contro l’Inter (si è infatti regolarmente allenato in gruppo) al fianco di Rrahmani. Anguissa è tornato in gruppo ma difficilmente può lottare per una maglia da titolare. In attacco dovremmo rivedere dal primo minuto gli stessi che hanno giocato contro il Venezia: tradotto, Mertens da utilizzare a gara in corso. Lo riporta la redazione di Sky Sport.