Sky - Attesa per il rientro di Ospina: l’orario dell'arrivo a Napoli

Giornata molto intensa per il portiere del Napoli David Ospina. Questa notte ha disputato Colombia-Cile ed è atteso per oggi l’arrivo in Italia e a Napoli dell’estremo difensore azzurro. Il giornalista Sky, Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del piano di rientro in Italia del portiere colombiano: “David Ospina rientrerà a Napoli intorno alle 20/21:00 di questa sera”. Il collega ha inoltre riferito che per domani sarà tutto esaurito al Maradona per il big match con la Juve.