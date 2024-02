Sky - Cagliari-Napoli, due cambi in difesa. Traoré dal 1': la probabile formazione

Esordio in campionato a Cagliari per il neo allenatore del Napoli Francesco Calzona.

Esordio in campionato a Cagliari per il neo allenatore del Napoli Francesco Calzona. Dopo il pari in Champions con il Barcellona gli azzurri affrontano domenica alle 15 i rossoblù per il 26° turno di Serie A. Di seguito le ultime di formazione riferite dalla redazione di Sky Sport.

Meret confermato tra i pali. In difesa, vista l'assenza dello squalificato Di Lorenzo, la linea a quattro dovrebbe essere formata da Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo dovrebbero giocare Anguissa, Lobotka e Traorè, che dopo il buon impatto contro il Barcellona dovrebbe partire dal 1'. In attacco confermati Politano e Kvaratskhelia, ai lati di Osimhen. Il centravanti nigeriano in settimana è stato colpito da una leggera febbre ma la sua presenza contro il Cagliari non dovrebbe essere in dubbio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona