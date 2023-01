Sky - Collegio garanzia CONI non può alterare sanzione: conferma del -15 o revoca

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il collegio di garanzia del CONI cui la Juventus presenterà ricorso, non può alterare la sanzione.

TuttoNapoli.net

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il collegio di garanzia del CONI cui la Juventus presenterà ricorso, non può alterare la sanzione. Può confermare i 15 punti di penalizzazione per la Juventus o revocarli interamente. Non può modificare quindi la sanzione in eccesso (aumentandola) o in difetto (dimezzandola).