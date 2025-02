Sky - Conte non cambia la difesa? Juan Jesus ancora favorito su Buongiorno per l'Udinese: le ultime

Francesco Modugno ha raccontato le ultime su Alessandro Buongiorno e il ballottaggio con Juan Jesus in vista dell'Udinese: “L’allenamento congiunto di ieri con il Giugliano – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - è stato di fatto organizzato per Buongiorno. Il difensore è rimasto in campo per novanta minuti. E’ possibile che l’ex Toro rientrerà tra i titolari più avanti, per non correre rischi e per non cambiare adesso le dinamiche della fase difensiva.

Nessuno vorrebbe essere al posto di Conte: mettere dentro Buongiorno, oggi, vuol dire togliere un Juan Jesus di assoluta affidabilità, bravo in costruzione e che vive un momento di condizione psico-fisica ottimale. Per un allenatore, andare a toccare certi equilibri non è mai cosa facile”