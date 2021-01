Sky - Demme e Koulibaly pronti al rientro, Manolas costretto ai box: le ultime sugli infortunati

Diego Demme sta bene e potrebbe giocare già mercoledì contro l'Empoli. Kalidou Koulibaly pure, è pronto al rientro e recupererà progressivamente in campo. Kostas Manolas, invece, starà fermo per un po'. Infortunatosi contro l'Udinese, il centrale greco svolgerà domani gli esami strumentali perché l'edema non si è ancora sgonfiato. Le ultime sugli infortunati arrivano da Sky Sport.