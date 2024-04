Sky - Di Lorenzo convocato dagli Ultras dopo la sconfitta: "Scena deprimente"

I calciatori azzurri sono andati sotto il settore ospiti per scusarsi con i tifosi, il giornalista Sky Bonan l'ha definita: "Scena un po' deprimente".

Alla fine del match contro l'Empoli, i calciatori del Napoli sono andati sotto il settore ospiti per scusarsi con i tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta. In particolare è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo a parlare con alcuni ultras, che hanno manifestato tutta la propria disapprovazione al cammino disastroso degli uomini dello scudetto. Così il giornalista Sky Alessandro Bonan ha descritto le immagini: "Scena un po' deprimente".