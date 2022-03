Sky - Di Lorenzo ko, Zanoli favorito su Malcuit per sostituirlo a Bergamo

Alessandro Zanoli è in vantaggio su Kévin Malcuit per rimpiazzare il laterale ex Empoli.

Giovanni Di Lorenzo non sarà a disposizione per le prossime gare a causa di una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Chi lo rimpiazzerà a Bergamo contro l’Atalanta? Stando a quanto riferito da Sky Sport, al momento Alessandro Zanoli è in vantaggio su Kévin Malcuit per rimpiazzare il laterale ex Empoli.