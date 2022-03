Sky - Di Lorenzo salta la Nazionale: c'è un favorito per la sua sostituzione

Giovanni Di Lorenzo, dopo i controlli clinici effettuati questa domenica a Firenze, risulta indisponibile per le prossime gare della Nazionale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo, dopo i controlli clinici effettuati questa domenica a Firenze, risulta indisponibile per le prossime gare della Nazionale e farà quindi subito ritorno al Napoli per le cure del caso. Nelle prossime ore il ct Mancini comunicherà il nome del suo sostituto. Come riferisce Sky Sport, potrebbe esserci Calabria del Milan al suo posto. Altra idea è De Sciglio della Juventus.