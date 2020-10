Sky - Domani la richiesta di rinvio di Juve-Napoli, martedì la ripresa degli allenamenti al San Paolo

Arrivano gli ultimi aggiornamenti in casa Napoli riferiti ai microfoni di Sky Sport 24 dal giornalista Massimo Ugolini: “Domani i legali della società richiederanno il rinvio di Juventus-Napoli. Per quanto riguarda la squadra, domani e lunedì ci sarà riposo, sempre nella giornata di lunedì verrà effettuato un nuovo tampone, il quarto nel giro di una settimana. Martedì ancora tamponi e ripresa degli allenamenti non a Castel Volturno ma allo stadio San Paolo".