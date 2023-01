Sky - Domani provino decisivo per Kvara: due opzioni per sostituirlo nel derby

Non si è allenato martedì, non si è allenato mercoledì e non si è allenato neanche oggi Khvicha Kvaratskhelia.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non si è allenato martedì, non si è allenato mercoledì e non si è allenato neanche oggi Khvicha Kvaratskhelia, anche se in questo giovedì soltanto a scopo precauzionale perché la sindrome influenzale che l'aveva bloccato ieri e l'altro ieri è stata smaltita. Ma come sta il georgiano? Le ultime arrivano da Sky Sport.