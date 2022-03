Sky - Fiducia per Anguissa: il camerunense può andare in panchina contro il Milan

"Dipende poi da quanti allenamenti in gruppo farà nei prossimi giorni. C’è una certa fiducia, può andare in panchina contro il Milan".

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riferito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le ultime sulle condizioni di Anguissa: “Ci sono buone possibilità che possa essere a disposizione contro il Milan, c’è fiducia. Dipende poi da quanti allenamenti in gruppo farà nei prossimi giorni. C’è una certa fiducia, può andare in panchina contro il Milan ma poi questo ottimismo va verificato e sostenuto da quanto si vedrà in campo a Castel Volturno”.