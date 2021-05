Sky - Gattuso ha sciolto due dubbi di formazione: scelti terzino e ala destra

Rino Gattuso sta via via sciogliendo gli ultimi nodi legati alla formazione che domani alle 15 sfiderà lo Spezia al Picco. Secondo Sky Sport, non ci saranno grosse novità di formazione. In difesa Manolas-Rrahmani è una coppia obbligata, mentre sulla sinistra Hysaj dovrebbe spuntarla nuovamente su Mario Rui. A centrocampo confermati Fabian e Demme, mentre in attacco tornerà Politano titolare - con Lozano in panchina - insieme a Zielinsi, Insigne e Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen