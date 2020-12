Sky - Gattuso rilancia Ghoulam dal 1'! In porta Meret, riposa Bakayoko

Sky Sport ha rivelato le ultime di formazione per la sfida di domani tra il Napoli e la Sampdoria. In porta dovrebbe tornare Meret, avanti su Ospina, ma la notizia è in difesa, dove Ghoulam tornerà titolare in campionato. A centrocampo riposa Bakayoko, rimpiazzato da Demme, così come Lozano in attacco, al quale sarà preferito Politano. Ecco la probabile formazione.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens