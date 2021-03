Sky - Ghoulam operato nel primo pomeriggio: lo stato d'animo del terzino

Faouzi Ghoulam è stato operato nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30, dopo al rottura del legamento crociato del ginocchio destro con interessamento del menisco. Il Napoli gli è vicino, chiaramente attraverso il suo staff medico, ma non solo. E non vuole mettergli fretta per il recupero. L'ex Saint-Etienne - riferisce Sky Sport - ha preso l'infortunio con filosofia, essendo una situazione vissuta più di una volta. Chiaramente è triste e sconcertato, ma voglioso di tornare al più presto.