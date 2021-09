Sky - Gran fiducia per Mertens e Ghoulam: Spalletti li avrà presto a disposizione

Dries Mertens è pronto a tornare. Già questa settimana l'attaccante belga dovrebbe recuperare dopo aver fatto un gran lavoro in questo periodo. L'ex PSV è tirato a lucido, ha perso 4-5 chili e ha una gran voglia di far bene. Anche Faouzi Ghoulam tornerà presto e sul terzino algerino in casa Napoli c'è grandissima fiducia perché se ne percepiscono i progressi atletici. A riportarlo è Sky Sport.