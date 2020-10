Sky - Ilicic in panchina, ballottaggio in attacco per Gasperini: le ultime di formazione

Ultime di formazione per l'Atalanta secondo la redazione di Sky Sport. In attacco c'è il ballottaggio Zapata-Muriel per una maglia da titolare davanti al duo Gomez-Malinovskiy (favorito su Pasalic) nel 3-4-2-1. In difesa dovrebbe tornare Toloi con Palomino e Djimsiti; mentre a centrocampo spazio a Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens.

ATALANTA (3-4-2-1) - Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskiy; Zapata.