Sky - In casa Napoli si discute sul modulo: Gattuso ha scelto anche per le assenze

Il Napoli andrà avanti con il 4-3-3 almeno fino a quando Dries Mertens e Victor Osimhen non staranno bene. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui per Rino Gattuso sarebbe una forzatura proporre il 4-2-3-1 della prima metà di stagione perché il suo Napoli, a causa di queste due assenze, non riesce a reggerlo. Se n'è discusso anche in seno alla società e la decisione pare ormai chiara.