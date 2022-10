Sky - Infortunio Zielinski: il polacco può riposare contro la Cremonese

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli e dato le ultime su Piotr Zielinski

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli e dato le ultime su Piotr Zielinski: “Le botte vanno smaltite. Botta significa dolore, contusione, un edema che si forma e poi se è il caso si fa un accertamento. Una situazione come questa credo venga valutata con grande serenità. Dovesse riposare un turno va bene così, c'è Ndombele che sta crescendo. Stesso discorso per Elmas che scalpita per una maglia da titolare. Gaetano nasce mezzala e può prendere il posto del polacco".