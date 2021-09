Sky - Insigne e Mario Rui in dubbio per Leicester: domani il provino decisivo

Lorenzo Insigne e Mario Rui restano in dubbio per la sfida di giovedì contro il Leicester City. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il capitano azzurro ha bisogno di tempo per smaltire la botta rimediata contro la Juventus, mentre il terzino portoghese sente ancora fastidio alla caviglia. Nella giornata di domani saranno valutati e si vedrà se potranno partire dall'inizio in Europa League.