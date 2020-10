Sky - Insigne può anticipare il recupero: è al lavoro per tornare con l'AZ

Quanto rivedremo Lorenzo Insigne in campo? Il capitano del Napoli è ancora ai box per una lesione al bicipite femorale riportata dopo lo stop nel match contro il Genoa. Ancor'oggi il numero 24 ha svolto lavoro personalizzato, ergo sarà impossibile vederlo sul terreno di gioco con l'Atalanta. Secondo Sky Sport, l'ex Pescara potrebbe rientrare però in settimana contro l'AZ in Europa League o, al più tardi, con il Benevento domenica prossima.