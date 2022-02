Sky - Inter, Inzaghi ha scelto la formazione: un solo dubbio per domani

La redazione di Sky Sport ha anticipato quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Inzaghi: "Ad Appiano Correa, Gosens e Bastoni hanno lavorato a parte mentre Caicedo ha svolto parte della seduta con il resto dei compagni e potrebbe essere a disposizione per la panchina. Quasi tutto deciso per Inzaghi a livello di undici titolare: davanti ancora il tandem Dzeko-Lautaro mentre in difesa c’è da riempire il buco lasciato da Bastoni (squalificato e infortunato): in lizza ci sono Dimarco e D’Ambrosio con il primo in leggero vantaggio sul secondo".