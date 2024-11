Sky - Italia-Francia, problemi per Donnarumma: Spalletti sceglie il sostituto

vedi letture

Manca un'ora e mezza al calcio d'inizio di Italia-Francia, sfida che chiude il Gruppo A2 di Nations League. Problemi per Gianluigi Donnarumma, non al meglio per un virus intestinale non sarà del match.

Al posto del portiere del PSG ci sarà Guglielmo Vicario, resterà dunque in panchina l'estremo difensore del Napoli Alex Meret. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.