Sky - Italia fuori dai Mondiali, Cannavaro uno dei possibili candidati per il dopo Mancini

Fabio Cannavaro è uno dei possibili candidati per la panchina dell'Italia in caso di addio di Roberto Mancini

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferito da Sky Sport Fabio Cannavaro è uno dei possibili candidati per la panchina dell'Italia in caso di addio, solo tramite dimissioni viste le parole del presidente federale Gravina di questa sera, di Roberto Mancini dopo la cocente esclusione dal Mondiale di Qatar 2022 arrivata per mano della Macedonia del Nord questa sera a Palermo.