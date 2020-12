Sky - Koulibaly resta in dubbio per Cagliari: lo staff potrebbe non rischiarlo

Per la sfida del 3 gennaio il Napoli dovrebbe riavere al top Hirving Lozano (qui il focus), ma non ancora Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore senegalese, per cui il Napoli aveva parlato di almeno dieci giorni di stop, resta in dubbio per la sfida di Cagliari: Gattuso e lo staff medico potrebbero evitare di correre rischi e quindi farlo tornare per la gara successiva.