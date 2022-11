Sky - Kvaratskhelia valuta di lasciare Cuma e cambiare casa: dove può trasferirsi

Non ha trascorso momenti semplici ieri mattina Khvicha Kvaratskhelia quando ha scoperto che alcuni ladri si erano intrufolati nella notte in casa sua

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ha trascorso momenti semplici ieri mattina Khvicha Kvaratskhelia quando ha scoperto che alcuni ladri si erano intrufolati nella notte in casa sua, avevano preso le chiavi dell'automobile e se l'erano portata via, rubata. Così adesso l'esterno georgiano, secondo Sky Sport, starebbe valutando di cambiare dimora, lasciando Cuma, località che aveva scelto per essere più vicino a Castel Volturno. L'emittente satellitare fa sapere che Kvara è rimasto colpito dalla vicenda, come accadrebbe a chiunque, e adesso potrebbe avvicinarsi a Napoli città.