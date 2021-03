Sky - La probabile formazione del Napoli: Mertens in pole, sciolto il dubbio Hysaj-Mario Rui

La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla formazione del Napoli che domani sera sfiderà il Milan al San Siro. Sfida al passato per Gennaro Gattuso che si ritrova a gestire diverse assenze. Rrahmani e Manolas, sono out, così come Lozano. Il tecnico azzurro schiererà Ospina tra i pali, favorito su Meret. Linea difensiva composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj, che vince il ballottaggio con Mario Rui. In mediana Demme e Fabian Ruiz, con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens. Il belga è in pole su Osimhen per una maglia da titolare, con il nigeriano pronto a subentrare nella ripresa.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens All.: Gattuso