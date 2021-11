Sky - Le nazionali pesano: Napoli 2° squadra più spremuta in Serie A, il dato

Terminata la sosta per le Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato. La redazione di Sky Sport ha fatto un’interessante analisi sui giocatori di Serie A impegnati con le rispettive nazionali e più utilizzati dai ct. La Juventus è al primo posto di questa speciale classifica: 2023 i minuti complessivi giocati dai bianconeri in giro per il mondo. Alle spalle dei bianconeri si piazza il Napoli con 1.844 minuti totali. I più utilizzati sono Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani. Al terzo posto si piazza l’Inter, prossimo avversario del Napoli a San Siro. I nerazzurri, sull'ultimo gradino del podio, hanno totalizzato 1556 minuti, divisi tra 11 calciatori, due dei quali, De Vrij e Sanchez, hanno dovuto alzare bandiera bianca per problemi muscolari. Ecco l'elenco completo:

NAPOLI (1.844' complessivi)

Ospina (Colombia): 180’

Di Lorenzo (Italia): 180’

Koulibaly (Senegal): 180’

Rrahmani (Kosovo): 180’

Osimhen (Nigeria): 179’

Elmas (Macedonia del Nord): 173’

Lobotka (Slovacchia): 160'

Anguissa (Camerun): 153’

Insigne (Italia): 147’

Lozano (Messico): 135'

Zielinski (Polonia): 131’

Ounas (Algeria): 27'

Mertens (Belgio): 19'