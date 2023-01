Sky - Le ultime sulla formazione: decisi gli undici, un solo dubbio per Spalletti

Per la sfida di oggi contro la Roma Spalletti ha tutta la rosa a disposizione

Per la sfida di oggi contro la Roma Spalletti ha tutta la rosa a disposizione: torna Kvaratskhelia che sarà regolarmente titolare nel tridente. Attenzione alla candidatura di Elmas, che potrebbe aspirare a prendere il posto di Zielinski come mezzala o di Lozano (in vantaggio su Politano) come esterno destro. In difesa spera Olivera ma al momento c’è ancora Mario Rui candidato (forte) per essere titolare. Lo riporta Sky Sport con la probabile formazione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia