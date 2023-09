Sky - Lecce-Napoli, le ultime di formazione: Lindstrom verso l’esordio da titolare

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle scelte di Rudi Garcia per la gara di domani contro il Lecce.

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle scelte di Rudi Garcia per la gara di domani contro il Lecce. Meret in porta, linea difensiva formata da Natan e Ostigard al centro e Di Lorenzo sulla fascia destra. Sulla sinistra l'unico ballottaggio, con Mario Rui in vantaggio su Olivera per un posto da titolare. In mezzo al campo ci saranno ancora Zielinski, Anguissa e Lobotka. In attacco, invece, Lindstrom può fare il suo esordio da titolare nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia Anche se Rudi Garcia ha provato anche Raspadori in quella zona di campo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.