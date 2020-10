Sky - Legali Napoli a lavoro per evitare il 3-0: nessuna partenza lampo per Torino

Dopo il comunicato della Lega Serie A che non ha rinviato l'incontro tra Juventus e Napoli in programma per domani sera alle ore 20,45, I legali del club di De Laurentiis sono attualmente impegnati nel presentare un documento alla Lega con tutte le disposizioni per evitare il 3-0 a tavolino. Non esiste la possibilità di una partenza in extremis per Torino. A riferilo ai microfoni di Sky Sport 24 è il giornalista Massimo Ugolini.