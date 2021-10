Sky - Manolas salta il Torino dopo l'infortunio: il greco non verrà rischiato

Kostas Manolas non ci sarà contro il Torino. La redazione di Sky Sport fa sapere che dopo il trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra, il difensore salterà la sfida di domenica. Spalletti non vuole rischiarlo e dunque non lo inserirà nell'elenco dei convocati per la gara valida per la ripresa del campionato dopo la seconda sosta per le nazionali.