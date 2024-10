Sky - Meret non sta ancora bene: slitta il rientro, con l'Empoli ci sarà Caprile

Durante la partita contro la Juventus allo Stadium Alex Meret ha avvertito un problema muscolare, è stato sostituito da Elia Caprile e per le seguenti due partite è stato indisponibile. I tempi di recupero - circa un mese - si stanno per esaurire ed Empoli potrebbe essere la gara giusta per rivederlo tra i convocati.

Tuttavia è possibile che al Castellani ci sia ancora Caprile a difendere i pali della porta del Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, Meret non sta ancora benissimo e in prospettiva campionato bisognerà ancora aspettare per rivederlo in campo. Caprile con l'Empoli, Meret potrebbe rivedersi contro il Lecce.