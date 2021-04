Sky - Meret titolare contro uno dei suoi idoli: spunta la rivelazione dell'agente

Contro l'Inter non ci sarà Ospina. Gattuso ha spesso alternato lui e Meret e sarà proprio il portiere italiano classe 1997 a difendere la porta contro gli uomini di Conte. A Sky Sport, Francesco Modugno, inviato sul Napoli, ha raccontato un aneddoto che riguarda proprio il giovane portiere che sogna la Nazionale. "Non è il suo mito - ha spiegato il giornalista - perché il suo mito è Buffon. Ma il portiere nerazzurro ha rappresentato per lui una sorta di modello. È cresciuto ad Udine con Handanovic come primo portiere. Pastorello, procuratore di entrambi racconta sempre che il portiere sloveno lo battezzò praticamente a 14 anni dicendo che sarebbe diventato un fenomeno".