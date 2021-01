Sky - Mertens recuperato, ma non sarà titolare: Gattuso gli darà minuti in vista della Juve

Dries Mertens si rivedrà in campo oggi contro la Fiorentina. Ci sarà uno spezzone anche per lui, come riferito da Sky Sport. Non sarà titolare, in quanto non ancora al massimo della condizione. Toccherà ad Andrea Petagna, ancora una volta, ma il belga sarà schierato in corsa, anche al fine di dargli minuti in vista del big match di mercoledì in Supercoppa con la Juventus.