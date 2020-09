Sky - Milik-Dzeko, proseguono i colloqui: il bosniaco ha già l'accordo con la Juve

Ultimi aggiornamenti sulle trattative Milik-Roma e Dzeko-Juve riportate su Twitter dal giornalista Sky Fabrizio Romano: "Proseguono i colloqui per Edin Dzeko dalla Roma alla Juventus e Arkadiusz Milik dal Napoli alla Roma. L'accordo sarà concluso se Milik concorderà le condizioni personali con la Roma, contratto offerto fino al 2025. Dzeko ha già concordato i termini personali con la Juve".

Talks progressing for Edin Dzeko from AS Roma to Juventus and Arkadiusz Milik from Napoli to AS Roma. The deal will be completed if Milik will agree personal terms with Roma [contract offered until 2025]. Dzeko already agreed personal terms with Juve 🚨 @SkySport #Juve #transfers