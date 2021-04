Sky - Mini-focolaio Italia, i tre azzurri non hanno avuto contatti stretti: già oggi a Castel Volturno?

In casa Napoli c'è un po' di preoccupazione per il mini-focolaio scoppiato in Nazionale dopo le positività al Covid-19 di alcuni membri dello staff di Roberto Mancini. La preoccupazione è ovviamente legata a Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, i quali però non avrebbero avuto contatti stretti con le persone risultate positive e, per questo, non ci sarà isolamento fiduciario per più giorni come si temeva.

IN CAMPO GIA' OGGI? - A riferirlo è Sky Sport, secondo cui i tre azzurri stamattina hanno effettuato il tampone molecolare e in questo momento sono a casa, in attesa di conoscerne l'esito. Se i tamponi saranno negativi, come sperano tutti ovviamente, già questo pomeriggio (appuntamento alle 15 a Castel Volturno) si aggregheranno al gruppo e torneranno ad allenarsi agli ordini di Rino Gattuso.