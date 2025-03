Sky - Neres convocato, ma per ritrovare la condizione dovrà trovare minuti

Ultime novità da Sky Sport riguardo le scelte di Antonio Conte per l'attacco del Napoli e il ritorno di David Neres tra i convocati. In vista della sfida in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona contro il Milan, il giornalista Massimo Ugolini ha fornito alcune anticipazioni sulle decisioni del tecnico.

"David Neres sarà tra i convocati per la grande partita di domenica. Tuttavia, Antonio Conte non intende rinunciare a Giacomo Raspadori. L'ex attaccante del Sassuolo affiancherà Lukaku, con i due che hanno mostrato segnali incoraggianti anche nelle recenti gare con le rispettive nazionali. Neres, dal canto suo, dovrà lavorare per ritrovare il ritmo partita," ha dichiarato Ugolini.