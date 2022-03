Sky - Nessun rientrante sarà titolare: Spalletti ha già scelto la formazione

Per la supersfida che chiuderà il programma della 28ma giornata ci sono da segnalare un paio di recuperi importanti per Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la supersfida che chiuderà il programma della 28ma giornata ci sono da segnalare un paio di recuperi importanti per Spalletti che potrà contare sui ritorni di Anguissa e Lozano. Nessuno dei due però al momento è favorito per un posto nell’undici titolare anti Milan. Davanti guiderà l’attacco Osimhen. Alle sue spalle Zielinski e Insigne sono sicuri del posto mentre Politano se la gioca con Elmas con l’ex Inter al momento favorito. In mediana invece Lobotka pare sulla via della titolarità al fianco di Fabian Ruiz. Lo riporta la redazione di Sky Sport.