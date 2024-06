Sky - Niente Grecia, Sarri rifiuta la panchina del Panathinaikos

Niente Grecia per Maurizio Sarri, l’ex allenatore di Lazio, Napoli e Juventus ha rifiutato la proposta presentata nei giorni scorsi dal Panathinaikos.





Il tecnico toscano si era preso qualche giorno per riflettere, oggi era il termine ultimo per accettare o meno l’offerta del club greco e alla fine ha deciso di declinare l'importante proposta economica. Libero da ogni vincolo contrattuale dopo l’esonero con il club di Lotito, Sarri attende dunque una proposta allettante per ripartire. A riferilo è Sky Sport.