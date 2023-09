Sky - Niente turnover con l’Udinese: solo 2 cambi rispetto a Bologna, ancora out Lindstrom

Niente turnover per il Napoli contro l’Udinese. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Rudi Garcia opererà appena due cambi rispetto alla gara di Bologna.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente turnover per il Napoli contro l’Udinese. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Rudi Garcia opererà appena due cambi rispetto alla gara di Bologna. In porta ci sarà il solito Meret con la linea a quattro di difesa che dovrebbe essere composta da Di Lorenzo e Mario Rui come terzini con Ostigard e Natan a formare la coppia centrale. Confermato anche il centrocampo visto a Bologna con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen e Kvaratskhelia, l’unico cambio sarà sulla fascia destra con Politano favorito su Raspadori.