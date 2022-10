Sky - Non solo Raspadori-Osimhen: altri due dubbi per Spalletti in vista di domenica

Luciano Spalletti sta riflettendo su chi schierare in attacco contro la Roma.

Luciano Spalletti sta riflettendo su chi schierare in attacco contro la Roma. Il grande dubbio è relativo al centravanti: Raspadori o Osimhen? Il tecnico azzurro sta facendo anche considerazioni in quei ruoli in cui i ballottaggi si rinnovano di partita in partita, ovvero quello relativo all’esterno destro d’attacco e al terzino sinistro. Mathias Olivera può essere una possibilità dal primo minuto sulla corsia di sinistra specie se da quella parte dovesse giocare Nicolò Zaniolo.

Capitolo Anguissa - L’osservato speciale è Anguissa, qualche segnale incoraggiante c’è per il centrocampista camerunese ma bisogna aspettare soprattutto le risposte del giocatore in seguito alla fatica. Nel caso non fosse ancora abile e arruolabile, pronto Ndombele. A riferirlo è Sky Sport.